В «Трансперенси Интернешнл — Россия» сменился директор. Вместо Ильи Шуманова эту должность заняла Алена Вандышева
Новым генеральным директором «Трансперенси Интернешнл — Россия» назначена Алена Вандышева. Об этом «Медузе» сообщили в организации.
Внутренний конкурс на должность проходил с октября 2024 года. В конце января совет организации утвердил кандидатуру Вандышевой.
Алена Вандышева работает в «Трансперенси» с 2010 года, где она координировала образовательные проекты, проводила антикоррупционную экспертизу правовых актов, организовывала семинары и тренинги, рассказали в организации.
Она окончила юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, преподавала в петербургском кампусе ВШЭ, а после начала полномасштабной войны России с Украиной — в Свободном университете и Университете Палацкого. Также Вандышева была приглашенным экспертом Программы развития ООН и принимала участие в разработке и обсуждении антикоррупционных стратегий зарубежных стран.
На посту главы «Трансперенси Интернешнл — Россия» Алена Вандышева сменила Илью Шуманова, который проработал в организации 12 лет (последние четыре года — в должности гендиректора).
Шуманов сосредоточится на развитии «Арктиды» — некоммерческой организации, занимающейся расследованиями и исследованиями в российской Арктике.
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В октябре 2022 года Минюст РФ объявил Илью Шуманова «иностранным агентом». Российские власти назначали ему административные штрафы, а затем объявили в розыск, возбудив уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей «иноагента».
В марте 2023 года власти РФ объявили международное движение Transparency International «нежелательной организацией» на территории страны. После этого организация объявила о ликвидации своего юридического лица, созданного в России. Сотрудники российского подразделения продолжили работу как «Трансперенси Интернешнл — Россия в изгнании».