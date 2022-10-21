Минюст объявил «иноагентами» Александра Роднянского, Михаила Зыгаря, Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр

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Минюст РФ 21 октября внес в реестр физических лиц — «иностранных агентов» продюсера Александра Роднянского, журналистов Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр и бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева.

В реестр также были включены руководитель российского «Трансперенси Интернешнл» Илья Шуманов, бывший глава чувашского Семен Кочкин, вдова покойного бизнесмена Дмитрия Босова Катерина Босов и башкирский активист Руслан Габбасов.

В реестр СМИ — «иноагентов» попал журналист Михаил Зыгарь.