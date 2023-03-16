Transparency International ликвидирует подразделение в России

Российское подразделение международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International объявило, что ликвидирует юридическое лицо, созданное в России.

Такое решение принял совет автономной некоммерческой организации «Центр антикоррупционных исследований и инициатив „Трансперенси Интернешнл-Р“».

В заявлении организации сказано, что после после того, как власти РФ объявили Transparency International «нежелательной» организацией, дальнейшая работа российского подразделения, основанного в 1999 году, стала практически невозможна.

«Данное решение принято потому, что мы, создатели и руководители „ТИ-Россия“, считаем, что люди, которые работают с нами и которые поверили в нашу миссию — противодействие коррупции, продвижение прозрачности, подотчетности и порядочности, — важнее слов, названий и прочих навязанных нам правовых обстоятельств», — отметили представители организации.

Генпрокуратура РФ объявила Transparency International «нежелательной организацией» 6 марта.

Днем ранее, 15 марта, Transparency International выпустила первое расследование о России после того, как власти РФ объявили организацию «нежелательной». В нем говорилось, что в деловом районе Москва-Сити работают восемь компаний, которые готовы обменять крипту на фунты стерлингов и доставить наличные курьером в Лондоне. Расследование вышло на английском языке, версии на русском нет.