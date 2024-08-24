В базу федерального розыска МВД РФ добавили главу «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илью Шуманова, обратила внимание «Медиазона».

В карточке базы говорится, что его разыскивают «по статье УК». Шуманов сообщил журналистам, что дело завели из-за отсутствия маркировок, которые российские власти обязали Шуманова как «иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК) указывать во всех публикациях.

Минюст России объявил Илью Шуманова «иноагентом» в октябре 2022 года. В июле 2023 года суд назначил ему штраф 100 тысяч рублей по части 4 статьи 19.34 КоАП (распространение материалов «иноагента» без маркировки).

Послушайте выпуск подкаста «Что случилось» с Ильей Шумановым о коррупции в Минобороны РФ

Все эпизоды Дело о коррупции в министерстве обороны — это ведь атака лично на Сергея Шойгу? Чем он провинился перед Путиным (по понятиям системы)? 00:00 37:41