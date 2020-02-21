«Трансперенси»: глава Минпромторга Денис Мантуров потратил более 200 миллионов рублей на бизнес-джеты. Он летал на них на выходные в Геленджик

Глава Минпромторга Денис Мантуров возле самолета Ту-204 Пресс-служба Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия

выпустила расследование о тратах российских министерств на авиаперелеты. Организация утверждает, что министр промышленности и торговли Денис Мантуров активно использует частные самолеты для командировок и личных перелетов, например, в Краснодарский край, где у его семьи .

Авторы расследования установили, что глава Минпромторга за девять месяцев 2019 года совершил 57 таких перелетов стоимостью более 200 миллионов рублей. О доходах за 2019 год российские чиновники пока не отчитались, но в 2018 году официальный доход Дениса Мантурова, согласно его декларации, составил 443 миллиона рублей.

Мантуров, как выяснило «Трансперенси», использовал как минимум два частных борта: Sukhoi Superjet 100 и Tу-204, которые эксплуатируются АО «Русджет». Перелеты указанных самолетов совпали с датами и направлениями командировок министра.

Также Мантуров не менее девяти раз использовал частные самолеты и для полетов в Геленджик, в том числе после командировок. Например, 22 февраля 2019 года после визита Мантурова в Индию и ОАЭ, самолет Ту-204 прилетел из индийского Мумбаи на выходные в Геленджик. Затем дальнемагистральный лайнер за 23 минуты долетел до Анапы, 24 февраля за 16 минут вернулся в Геленджик, после чего направился в Москву.

В Минпромторге сообщили «Трансперенси», что не арендуют отдельные самолеты для перемещения руководства, а билеты на рейсы покупают на общих основаниях. В правительстве России сказали, что бюджетные средства на аренду частных самолетов не предусмотрены и не использовались.

Денис Мантуров пока не комментировал расследование «Трансперенси». В июле 2019 года министр говорил Reuters, что летает в рабочие поездки на самолете Sukhoi Superjet 100. В феврале 2020 года суперджет, на котором, предположительно, находился Мантуров, совершил вынужденную посадку в аэропорту Внуково.

Также «Трансперенси», проанализировав , представленные на сайте госзакупок, выяснила, что сотрудники российских министерств часто летают бизнес-классом. Билеты в бизнес-класс, которые стоят в три-восемь, а в ряде случаев в 12 раз больше, чем в эконом на том же рейсе, составляли от 60-80% трат на перелеты как минимум у Минфина, Минпромторга, Минкультуры и ныне упраздненного министерства по делам Северного Кавказа. Причем повышенным классом среди прочего летали чиновники, которым по статусу разрешено пользоваться за счет бюджета только экономом. Детальную информацию о полетах сотрудников в 2018 году предоставили только эти четыре министерства, отмечает «Транспаренси».

Среди российских министерств, раскрывших данные о перелетах, больше всего, по оценке «Трансперенси», за год потратил МИД РФ — 1,4 миллиарда рублей. МИД информацию о перелетах не детализировал, ограничившись общим отчетом.

Газета «Ведомости» сообщила со ссылкой на сайт госзакупок, что в целом перелеты федеральных чиновников в командировках в 2018 году стоили бюджету 2,3 миллиарда рублей, а в 2019 году — 2,1 миллиарда. С начала 2020 года, отмечало издание, ведомства заключили госконтракты на перелеты чиновников на 1,7 миллиарда рублей.

Пересказал Александр Бакланов