Во Внуково приземлился суперджет со сработавшими датчиками неисправности. На борту был министр Денис Мантуров

В аэропорту Внуково сел самолет Sukhoi Superjet 100, на борту которого сработали датчики неисправности кондиционера и шасси. Об этом сообщил источник «Интерфакса».

По словам собеседника РИА Новости, самолет совершил аварийную посадку. Но источники «Интерфакс» и ТАСС рассказали, что он только готовился к аварийной посадке из-за сработавших датчиков неисправности. В итоге проблема не подтвердилась, и самолет приземлился штатно.

По словам источников «Интерфакса» и ТАСС, на борту SSJ 100 находился тезка министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Собеседник, близкий к министру, заявил РИА Новости, что тот благополучно прибыл в Москву.

По данным сервиса Flightradar, рейс из Москвы в Берлин выполняла авиакомпания «РусДжет». Она специализируется на частных, корпоративных и коммерческих VIP-перевозках. Флот «РусДжета» включает четыре самолета, в том числе SSJ 100, рассчитанный на 18 пассажиров.

Согласно информации на сайте Минпромторга, глава ведомства Денис Мантуров 17-18 февраля находился с рабочим визитом в Германии. Ранее Мантуров говорил, что использует Sukhoi Superjet 100 для своих командировок.