Суд в Баку отменил арест бывшей судьи Елены Хахалевой, которую Россия разыскивает по обвинению в мошенничестве. Ее передали под надзор полиции

Бакинский апелляционный суд отменил меру пресечения в отношении бывшей судьи из Краснодара Елены Хахалевой в виде ареста — ее передали под надзор полиции, сообщает агентство АПА со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.

Решение об этом было принято 4 февраля по итогам рассмотрения апелляционной жалобы Хахалевой на арест.

Документы, которые Генпрокуратура России направила в Генпрокуратуру Азербайджана в связи с экстрадицией Хахалевой, находятся на рассмотрении, сообщили в ведомстве.

Елену Хахлаеву задержали в аэропорту Баку при прохождении паспортного контроля. 24 января Хазарский районный суд арестовал ее на 40 суток. По данным АПА, решение об аресте приняли «с целью осуществления правовых процедур, связанных с экстрадицией».

По данным «Коммерсанта», после задержания бывшая судья отказалась добровольно вернуться в Россию и называла свое уголовное преследование политическим. Она заявила, что лечила «ряд тяжелых заболеваний» в Грузии и Азербайджане — а из Баку собиралась отправиться в Дубай.

Елена Хахалева получила известность после свадьбы своей дочери в июле 2017 года. На мероприятии выступали Николай Басков и Валерий Меладзе. Адвокат Сергей Жорин говорил, что на свадьбу потратили два миллиона долларов.

Хахалева оценивала расходы в 3,5-4 миллиона рублей. Она утверждала, что свадьбу оплатил ее бывший муж, бизнесмен Роберт Хахалев. Такую же сумму после проверки назвали в совете судей Краснодарского края.

В 2020 году Хахалеву досрочно лишили полномочий судьи за то, что она отсутствовала на работе более 120 дней. Ее обвинили в мошенничестве и служебном подлоге (статьи 159 и 292 УК). По версии следствия, во время прогулов она незаконно получила 1,2 миллиона рублей в виде зарплаты.

В 2021-м Хахалева уехала из России. Ее объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Вот как Хахалева получила известность

В Краснодаре судья выдала дочь за следователя СК. Почему все обсуждают «обычную свадьбу» с участием Кобзона, Баскова и Меладзе?

Вот как Хахалева получила известность

В Краснодаре судья выдала дочь за следователя СК. Почему все обсуждают «обычную свадьбу» с участием Кобзона, Баскова и Меладзе?