В Краснодаре судья выдала дочь за следователя СК. Почему все обсуждают «обычную свадьбу» с участием Кобзона, Баскова и Меладзе? 

16 июля стало известно о свадьбе Софьи Хахалевой (дочь судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой) и следователя местного СК Вадима Бадалова. Они поженились еще 10 июня; у них на празднике выступали Иосиф Кобзон, Николай Басков и другие артисты. Адвокат Сергей Жорин, рассказавший о свадьбе, оценил ее стоимость в два миллиона долларов. Судья Хахалева назвала сообщения о свадьбе «вакханалией» и заявила, что праздник оплатил ее бывший муж Роберт Хахалев. Его называют одним из «крупнейших » Краснодарского края; местные фермеры уверены, что Елена Хахалева помогала ему отнимать земли через суд. Жених — следователь Бадалов — известен тем, что вел дело против одного из богатейших бизнесменов Кубани (по заявлению адвоката — сфабрикованное). «Медуза» рассказывает, что известно о свадьбе — и о молодой семье.

A post shared by Сергей Жорин (@advokatzhorin) on Jul 15, 2017 at 8:46am PDT

16 июля известный московский адвокат Сергей Жорин рассказал о свадьбе Софьи Хахалевой, дочери председателя административной коллегии Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Он оценил праздник в два миллиона долларов. На свадьбе, прошедшей еще 10 июня 2017 года, выступали артисты Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Николай Басков, депутат Госдумы Иосиф Кобзон. «По неофициальной информации, торжество обошлось в два миллиона долларов, — сказал Жорин „Коммерсанту“. — Гонорары артистов можно оценить лишь приблизительно, но, насколько мне известно, звезды такого уровня просят за выступление не менее 100 тысяч евро».

Эксперты, опрошенные «Комсомольской правдой», оценили гонорар каждого артиста в 35–60 тысяч евро, а требования из их райдера — по 20 тысяч евро. Свадьба проходила в престижном краснодарском зале Galich Hall. Одним из подарков молодоженам был автомобиль «бентли», утверждает Жорин.

Мужем Софьи Хахалевой стал следователь СК РФ Вадим Бадалов. Раньше он работал заместителем руководителя следственного отдела по Геленджику; сейчас, по данным «КП», перевелся в Краснодар. Бадалов, в частности, вел дело крупного кубанского предпринимателя Сергея Зиринова (его называли «теневым хозяином Анапы»; в октябре 2016-го приговорен к 22 годам за создание банды и несколько убийств).

Адвокат Зиринова Анна Ставицкая утверждает, что дело «фактически создано» руками Бадалова. «Главными доказательствами против Зиринова в деле являются признательные показания двух фигурантов. В те дни, когда их как будто допрашивал следователь Бадалов, их из СИЗО никто не вывозил. На суде по делу Зиринова они от показаний отказались. Другого задержанного по этому делу пытали, пуская ток через пальцы, — есть судебно-медицинская экспертиза и возбужденное уголовное дело. Причем пытали его до того, как он попал в СИЗО», — рассказала Ставицкая «Медузе».

Вадим Бадалов Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю

Судья Елена Хахалева назвала «вакханалией» и «неприкрытым давлением» публикации о свадьбе. Она заявила, что праздник оплатил ее бывший муж Роберт Хахалев, и добавила, что ей «прекрасно известно, кто заказчик скандала». По ее словам, публикации являются «местью» за ее судейскую работу. Сообщения о том, что свадьба стоила два миллиона долларов, Хахалева назвала бредом; информацию о подаренном «бентли» отвергла. Выступавшие артисты, по ее словам, не получали гонорары, а были гостями. «В [моей] декларации нет сведений о супруге, потому что мы в разводе, и я не обязана указывать его, — сказала Хахалева „Российской газете“. — Бывший супруг полностью занимался организацией свадьбы нашей дочери. Он достаточно крупный предприниматель и в состоянии оплатить свадьбу».

По данным ЕГРЮЛ, Роберт Хахалев — совладелец десяти предприятий, но три из них ликвидированы, а среди других только у одного есть прибыль (девять тысяч рублей в 2016 году). С другой стороны, согласно ЕГРЮЛ, Хахалев в 2017-м взял кредит (размер неизвестен), обеспечив его «будущим урожаем озимых» с нескольких десятков участков кадастровой стоимостью несколько сотен тысяч рублей (находятся они сейчас в собственности или в аренде, неизвестно, но в 2014-м Хахалеву принадлежали несколько десятков участков). Кроме того, по информации «Ипподром.ру», Роберт Хахалев владеет конюшней с поголовьем в 44 животных.

Елена и Роберт Хахалевы могут быть связаны с незаконным отъемом земли у фермеров Краснодарского края. Журналист Олег Лурье приводит письмо местного фермера, который говорит, что «судья Елена Хахалева подмяла под себя всю земельную сферу судебных разбирательств» и «все вопросы решает с помощью своей семьи» (ее сын Кирилл Хахалев является членом комитета по вопросам законности и правопорядка законодательного собрания Краснодарского края). О том, что Хахалева «крышует рейдеров», отнимающих земли частных владельцев, заявляли и другие фермеры; в 2009 году издание «Крестьянин» прямо называло Хахалева земельным рейдером, который якобы присваивает себе фермерские участки через суд.

В июне 2017 года на судью Хахалеву в открытом письме президенту России пожаловалась 87-летняя жительница станицы Кущевской Краснодарского края Анна Данько. Она обвинила судью в вынесении неправосудных решений (при этом сама Данько, по мнению местных журналистов, является «ширмой», за которой прячутся настоящие интересанты, участвующие в переделе земель, ранее принадлежавших ; по сообщению издания «Юг Times», адвокат Жорин тоже может быть связан с ними).

Выступавшие на свадьбе артисты заявили, что не получали денег за выступления на празднике. «Лично я работал бесплатно, потому что муж [Хахалевой — Роберт Хахалев] — мой родственник, двоюродный брат», — заявил Валерий Меладзе, отметив, что в качестве подарка («весьма роскошного») он преподнес «свое выступление». Николай Басков тоже заявил, что он был «подарком от друзей» на свадьбе и гонорар Хахалева ему не платила. Кобзон отказался комментировать свое выступление: «А вы не хотите узнать, простыня была наутро с красными пятнами или нет? Что за хамство вообще такое — вмешиваться в семью!»

Один из гостей свадьбы, предприниматель Испир Восканян (судя по фотографиям, был свидетелем со стороны жениха), в разговоре с «Медузой» заявил, что выступавшие артисты были «просто гостями». На просьбу описать мероприятие он ответил: «Да обычная свадьба».

Совет судей Краснодарского края сначала заявил, что не будет проверять информацию о свадьбе, поскольку «официальных обращений не поступало». Однако вечером 17 июля председатель совета судей Владимир Кисляк все же сказал, что «проверка достоверности» опубликованных сведений будет проведена.