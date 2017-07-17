Судья из Краснодарского края назвала «неприкрытым давлением» публикации о роскошной свадьбе ее дочери

Судья краснодарского краевого суда Елена Хахалева назвала «вакханалией» и «неприкрытым давлением» публикации о свадьбе ее дочери, в которых говорится, что праздник обошелся в два миллиона долларов.

«Это месть за то, что не поддалась шантажу и не позволила вынести незаконное решение. Мне прекрасно известно, кто заказчик скандала. Ведь в свое время эти люди приходили ко мне, пытались договориться, когда это не удалось, начали запугивать», — заявила Хахалева в комментарии «Российской газете».

Имени «заказчика скандала» судья не назвала.

Хахалева утверждает, что расходы на свадьбу отплатил ее бывший муж, крупный бизнемен. Артисты, которые выступали на свадьбе (в их числе были Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и Вера Брежнева), по словам судьи, были гостями.

Хахалева также рассказала, что ее бывший муж — грузин по национальности. «Меладзе, как и Сосо Павлиашвили, как известно, тоже грузины, а Вера Брежнева замужем за грузином. С Иосифом Кобзоном бывший супруг в приятельских отношениях уже много лет», — пояснила судья.

Сообщения о том, что свадьба стоила два миллиона долларов, Хахалева назвала бредом. Она также опровергла информацию о том, что молодоженам подарили «Бентли».