Совет судей отказался проверять сообщения о свадьбе дочери судьи и сотрудника СК. Праздник оценили в два миллиона долларов

Совет судей Краснодарского края не нашел оснований для проверки сообщений о роскошной свадьбе дочери председателя административной коллегии краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.

Адвокат Сергей Жорин, написавший о свадьбе в инстаграме, рассказал «Коммерсанту», что праздник оценивается в два миллиона долларов. Свадьба прошла в дорогом зале Galich Hall, на ней пели Николай Басков, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и Вера Брежнева. Молодоженам подарили «Бентли».

«Комсомольская правда» сообщает, что женихом дочери судьи оказался сотрудник Следственного комитета.

«Разумеется, считать деньги в чужих карманах не совсем прилично, но в данном случае речь идет о репутации одного из высокопоставленных членов судейского сообщества региона <…> Возможно, будут представлены достоверные данные, что расходы на свадьбу оплатили другие родственники молодоженов, в противном случае судье Хахалевой придется указать источник своих доходов», — отметил адвокат Жорин в беседе с «Коммерсантом».

Согласно декларации судьи Хахалевой, за 2016 года она заработала 2,6 миллиона рублей.

Иосиф Кобзон в комментарии радиостанции «Говорит Москва» заявил: «Какое вам дело до свадьбы? А вы не хотите узнать, простыня была на утро с красными пятнами или нет? Что за хамство вообще такое, вмешиваться в семью! Какой резонанс? Дурная история, дурные журналисты, которые только и ищут дерьмо всякое и гадости».