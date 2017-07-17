Газета администрации Краснодарского края удалила новость о роскошной свадьбе дочери судьи

Копия заметки под заголовком «Судья из Краснодара потратила на свадьбу дочери $2 млн» сохранилась в кэше Google.

О свадьбе дочери судьи Хахалевой стало широко известно после того, как о ней написал адвокат Сергей Жорин. Свадьба прошла в дорогом зале Galich Hall, на ней пели Николай Басков, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и Вера Брежнева. Молодоженам подарили «Бентли». По словам Жорина, такой праздник оценивают в два миллиона долларов. Хахалева, судя по ее декларации, заработала в 2016 году 2,6 миллиона рублей.

В июне 2017 года на судью Хахалеву и других краснодарских судей пожаловались в администрацию президента России. Пенсионерка Анна Данько писала, что в результате незаконных решений судей у собственников отнимают земельные участки в пользу бывшего партнера участников банды Цапка.