Судья Елена Хахалева больше не судья. Вы помните ее по шикарной свадьбе с Меладзе и Басковым, но полномочий ее лишили не за это, а за 128 дней прогулов

Елена Хахалева получила известность после свадьбы своей дочери в июле 2017 года, где выступали Николай Басков и Валерий Меладзе. Торжество начали обсуждать после слов адвоката Сергея Жорина, заявившего, что на свадьбу потратили два миллиона долларов.

Сама Елена Хахалева оценивала расходы в 3,5-4 миллиона рублей. Их оплатил ее бывший супруг Роберт Хахалев. Тот говорил, что на свадьбу потратили «максимум пять миллионов рублей». Такую же сумму после проверки назвали в совете судей Краснодарского края.

До ноября 2018 года Хахалева возглавляла коллегию по административным делам Краснодарского краевого суда.