Судья Елена Хахалева больше не судья. Вы помните ее по шикарной свадьбе с Меладзе и Басковым, но полномочий ее лишили не за это, а за 128 дней прогулов
Высшая квалификационная коллегия судей РФ досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву, сообщают «Право.ру» и Legal.Report.
Елена Хахалева получила известность после свадьбы своей дочери в июле 2017 года, где выступали Николай Басков и Валерий Меладзе. Торжество начали обсуждать после слов адвоката Сергея Жорина, заявившего, что на свадьбу потратили два миллиона долларов.
Сама Елена Хахалева оценивала расходы в 3,5-4 миллиона рублей. Их оплатил ее бывший супруг Роберт Хахалев. Тот говорил, что на свадьбу потратили «максимум пять миллионов рублей». Такую же сумму после проверки назвали в совете судей Краснодарского края.
До ноября 2018 года Хахалева возглавляла коллегию по административным делам Краснодарского краевого суда.
Хахалеву привлекли к дисциплинарной ответственности из-за того, что в 2016-2019 годах она в общей сложности 128 дней отсутствовала на работе.
Елена Хахалева в заседании коллегии не участвовала из-за болезни, сообщает телеканал РЕН. У нее есть возможность оспорить вынесенное решение в Верховном суде.
В начале марта Елена Хахалева написала открытое письмо президенту Владимиру Путину и попросила защитить ее «от информационного шантажа» судей, прокуроров и «иных должностных лиц». Она утверждает, что в 2017 году Краснодарский краевой суд принял два решения, которые помешали некой бизнес-структуре. После этого, утверждает Хахалева, началась кампания по ее дискредитации, которая может закончиться только после ее отставки.