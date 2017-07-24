Краснодарский совет судей не нашел нарушений в свадьбе с участием Баскова и Меладзе

Совет судей Краснодарского края не нашел подтверждений тому, что свадьба дочери краевого судьи Елены Хахалевой обошлась в два миллиона долларов. Об этом рассказал по итогам проверки председатель совета Владимир Кисляк.

По его словам, данные о том, что Хахалева якобы оплатила свадьбу, также не соответствуют действительности. Заказчиком выступал ее бывший муж Роберт Хахалев.

Как показала проверка, общие затраты на свадьбу составили около 5 миллионов рублей: расходы на аренду зала, проведение свадьбы и сопутствующие расходы. Все траты подтверждены платежными документами.

Помимо этого совет судей начал проверку о высшем образовании Хахалевой. Там ждут ответа из Тбилисского государственного университета о том, получала ли Хахалева диплом.

Проверка ГИБДД показала, что ни на невесту, ни на жениха в последнее время не регистрировали автомобили, которые им могли подарить на свадьбе.