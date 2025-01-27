«Коммерсант»: в Баку задержали бывшую судью Елену Хахалеву. В России ее обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге

Власти Азербайджана сообщили Генпрокуратуре и МВД России о задержании в аэропорту Баку бывшей судьи из Краснодара Елены Хахалевой, пишут «Коммерсант» и «Известия» со ссылкой на источники.

В России Хахалева объявлена в международный розыск. По данным источников «Коммерсанта», российской Генпрокуратуре, в частности, предложено подтвердить свое желание получить судью и направить запрос об ее экстрадиции.

Сама Хахалева, как пишет «Коммерсант», отказалась от добровольного возвращения в Россию и называет свое уголовное преследование политическим. По данным «Коммерсанта», Хахалева указала, что лечила «ряд тяжелых заболеваний» — сначала в Грузии, затем в Азербайджане — а из Баку собиралась отправиться в Дубай, но при прохождении паспортного контроля выяснилось, что она находится в розыске.

Судья Елена Хахалева стала известна после свадьбы своей дочери в июле 2017 года, где выступали Николай Басков и Валерий Меладзе. Сама она утверждала, что мероприятие оплатил ее бывший супруг Роберт Хахалев, который занимается бизнесом. Совет судей Краснодарского края пришел к выводу, что свадьба обошлась в 4,5 миллиона рублей.

В июле 2020 года Хахалеву досрочно лишили полномочий судьи. Ее привлекли к дисциплинарной ответственности из-за того, что в 2016–2019 годах она в общей сложности 128 дней отсутствовала на работе. После этого Хахалеву обвинили в мошенничестве и служебном подлоге (статьи 159 и 292 УК) из-за незаконного получения зарплаты за те дни, когда ее не было на рабочем месте. Ущерб бюджету составил, по данным «Коммерсанта», 1,2 миллиона рублей. В декабре 2021 года Хахалева покинула Россию и была объявлена в международный розыск. В 2022 году суд арестовал ее заочно.

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