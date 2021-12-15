Бывшая судья Елена Хахалева, чья дочь сыграла свадьбу за пять миллионов рублей, покинула Россию. Ее подозревают в мошенничестве и подлоге

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Бывшая судья Елена Хахалева, которую подозревают в мошенничестве и служебном подлоге, покинула Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) было объявлено, что 8 декабря Хахалева вылетела в Ереван. По итогам заседания коллегия разрешила возбудить против Хахалевой уголовное дело.

По версии СК, Хахалева, будучи судьей, отсутствовала на работе 127 дней, однако при этом получала зарплату. С ходатайством о разрешении на возбуждение дела в ВККС обратился глава СК Александр Бастрыкин.

Елена Хахалева получила известность после свадьбы своей дочери в июле 2017 года, где выступали Николай Басков и Валерий Меладзе. Сама она утверждала, что мероприятие оплатил ее бывший супруг Роберт Хахалев, который занимается бизнесом. СМИ оценивали бюджет мероприятия в два миллиона долларов, однако совет судей Краснодарского края пришел к выводу, что свадьба обошлась в 4,5 миллиона рублей.

За отсутствие на работе в течение 128 дней Хахалеву летом 2020 года досрочно лишили полномочий.

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