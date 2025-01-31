Прокуратура потребовала завести уголовное дело на журналистку «Дождя» Юлию Таратуту «за нарушение закона об иноагентах»
Прокуратура Москвы потребовала начать уголовное преследование журналистки «Дождя», главного редактора издания Wonderzine Юлии Таратуты «за нарушение закона об иноагентах», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Юлии Таратуты по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).
В прокуратуре Москвы заявили, что Таратута была дважды в течение года привлечена к административной ответственности «за нарушение порядка деятельности иностранного агента». Из сообщения, которое цитирует ТАСС, следует, что Таратуту обвиняют в том, что она «не представила сведения», которые должна была предоставить «в соответствии с законодательством РФ об иностранных агентах».
«Дождь» сообщил в своем телеграм-канале, что уголовное дело на Таратуту уже заведено, добавив, что повод для возбуждения дела неизвестен.
Юлия Таратута была объявлена «иностранным агентом» в декабре 2022 года.
Уголовные дела «за нарушение закона об иноагентах» за последние несколько месяцев были возбуждены, в частности, в отношении рэпера Моргенштерна, блогера Ильи Варламова, певицы Монеточки, политика Льва Шлосберга, фемактивистки Дарьи Серенко.