Московский клуб Arma (бывший «Мутабор») объявил о закрытии. Там проходила «голая вечеринка»

Московский клуб Arma (прошлое название — «Мутабор») объявил о закрытии площадки весной 2025 года. Об этом говорится в телеграм-канале клуба.

«Клуб продолжит работу в пространстве бывшего Mutabor до окончания сезона в апреле. Последующие события не будут привязаны к определенному пространству, место их проведения будет анонсироваться на ресурсах ARMA», — говорится в сообщении.

Причины закрытия не называются.

20 декабря 2023 года в клубе «Мутабор» прошла вечеринка дресс-кодом almost naked («почти голый») для знаменитостей, которую организовала телеведущая Настя Ивлеева. После этого многие участники мероприятия столкнулись с проблемами: штрафами, арестами, отменами концертов и остановкой коммерческих проектов. Некоторые из них записывали видео с извинениями, в том числе Ивлеева и Филипп Киркоров.

Клуб «Мутабор» открылся в Москве на территории бывшего Первого государственного подшипникового завода в апреле 2019 года. После «голой» вечеринки клуб приостановил работу на 90 дней после решения суда по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Он возобновил работу уже под другим названием — Arma.

«Голая» вечеринка год спустя. Пять историй ее участников Meduza