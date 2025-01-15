«Радио Свобода» и «Система»: в Курской области погиб наемник из ЦАР, воевавший на стороне России

В боях за село Новоивановка в Суджанском районе Курской области погиб 32-летний гражданин Центральноафриканской Республики (ЦАР) Деррик Нгамана, следует из документов, с которыми ознакомились журналисты «Радио Свобода» и расследовательского проекта «Система».

Нгамана — первый гражданин ЦАР, чью личность удалось установить среди погибших в Курской области, отмечают расследователи.

Согласно извещению о смерти, наемник воевал в составе штурмовой роты 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в звании матроса. Эта бригада, по данным СМИ, понесла значительные потери в боях за Курскую область.

Гибель Нгаманы журналистам также подтвердил источник, близкий к командованию бригады. По его словам, в Курской области может воевать «предостаточно» соотечественников погибшего, но сколько точно — он не знает.

Нгамана служил в Центральноафриканских вооруженных силах (FACA) в звании капрала. На сайте ООН есть снимок военного 2018 года, на котором он запечатлен во время совместного патрулирования города Бангасу вместе с миротворцами организации. В 2023 году Нгамана, как выяснили журналисты, хотел поступить в российский университет и обращался за помощью к другу семьи и дипломату ЦАР в Москве Форчуну Уангапоу. Его роль в вербовке гражданина ЦАР изданиям неизвестна.

Младший брат Нгаманы рассказал, что тот заключил контракт с Минобороны РФ и уехал на войну в сентябре 2024-го. По словам брата, гражданин ЦАР таким образом надеялся «поднять своих детей» и «обеспечить им лучшее будущее».

О том, что российские власти вербуют на войну граждан стран Африки, агентство Bloomberg сообщало в июне 2024 года. По его данным, в России африканских студентов и молодых рабочих-мигрантов заставляют заключить контракт с Минобороны, угрожая не продлить студенческие и рабочие визы. Украинская разведка утверждала, что РФ проводит глобальную кампанию по вербовке иностранных наемников по меньшей мере в 21 стране, включая несколько государств Африки. Западные и российские СМИ в том числе сообщали о вербовке граждан Непала, Сербии, Кыргызстана и Кубы.