«Не нужно нагнетать». Лавров заявил, что расшифровка черных ящиков самолета Azerbaijan Airlines «не подтверждает» часть информации СМИ о крушении

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что расшифровка черных ящиков потерпевшего крушение самолета Azerbaijan Airlines не подтверждает «некоторых заявленных в СМИ» предварительных выводов. Об этом он сказал на пресс-конференции 14 января, пишет ТАСС.

О каких именно выводах идет речь, Лавров не уточнил. Глава МИД РФ рассказал о «специальной встрече» в Бразилии, на которой открыли черные ящики разбившегося самолета.

«Их содержимое уже дало немало интересной информации, содержание которой лишний раз убеждает, что нужно дождаться полноценного расследования. Сейчас не нужно нагнетать в медийном пространстве атмосферу, используя сведения, которые, по большому счету, не подтверждаются информацией из черных ящиков», — сказал Лавров.

О результатах расшифровки черных ящиков ранее не сообщалось.

Утром 25 декабря самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился вблизи казахстанского Актау. Погибли 38 человек.

По информации Euronews и Reuters, которые ссылались на источники в правительстве Азербайджана, причиной крушения самолета стала российская система ПВО. Reuters сообщал, что ракета была выпущена по самолету во время «воздушной активности беспилотника» над Грозным. Ракета взорвалась рядом с самолетом, повредив его обшивку.

Через три дня президент России Владимир Путин созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и принес извинения за «трагический инцидент, который произошел в воздушном пространстве России». Алиев заявил, что Россия «должна признать свою вину» в крушении самолета, виновные должны быть наказаны и привлечены к уголовной ответственности.

Казахстан отправил бортовые самописцы самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбившегося под Актау, в Бразилию. В этой стране производятся самолеты Embraer.

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