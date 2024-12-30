Казахстан отправил «черные ящики» разбившегося под Актау самолета в Бразилию. Эта страна производит самолеты Embraer

Казахстан отправил бортовые самописцы самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбившегося под Актау 25 декабря, в Бразилию, сообщили в казахстанском министерстве транспорта.

Черные ящики доставлены в Центр по расследованию и предотвращению авиационных происшествий в Бразилии (CENIPA). В этой стране производятся самолеты Embraer.

Решение отправить бортовые самописцы в Бразилию власти Казахстана ранее объясняли тем, что по международным правилам гражданской авиации страна, проводящая расследование авиакатастрофы, имеет право выбрать государство для считывания и расшифровки «черных ящиков».

Самолет Embraer, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря под Актау в Казахстане. В месте назначения он приземлиться не смог — в тот момент над Грозным отражали атаку украинских дронов — и отправился через Каспийское море в аэропорт Актау, где столкнулся с землей. На борту были 67 человек, погибли 38.

После крушения источники западных изданий (в том числе Euronews и Reuters) заявили, что причиной крушения стала российская система ПВО. В Пентагоне подтвердили, что «США увидели первичные признаки», указывающие на причастность работы российского ПВО к крушению. Официальные выводы расследования, ведущегося в Казахстане, пока не опубликованы.

Президент РФ Владимир Путин несколько раз созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В стенограмме Кремля говорилось, что Путин принес Алиеву извинения в связи с «трагическим инцидентом». В расшифровке азербайджанской стороны сообщалось, что самолет в воздушном пространстве России «подвергся физическому и техническому воздействию извне». После этого Алиев в интервью азербайджанскому телевидению заявил, что Россия должна признать вину, наказать виновных и выплатить компенсации, а также что российские власти пытались «замять вопрос» по поводу причин крушения.

Читайте также

Как Азербайджан заставляет Россию признать ответственность за крушение самолета, сбитого ПВО. Цепочка цитат

Читайте также

Как Азербайджан заставляет Россию признать ответственность за крушение самолета, сбитого ПВО. Цепочка цитат