Казахстан отправил «черные ящики» разбившегося под Актау самолета в Бразилию. Эта страна производит самолеты Embraer
Казахстан отправил бортовые самописцы самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбившегося под Актау 25 декабря, в Бразилию, сообщили в казахстанском министерстве транспорта.
Черные ящики доставлены в Центр по расследованию и предотвращению авиационных происшествий в Бразилии (CENIPA). В этой стране производятся самолеты Embraer.
Решение отправить бортовые самописцы в Бразилию власти Казахстана ранее объясняли тем, что по международным правилам гражданской авиации страна, проводящая расследование авиакатастрофы, имеет право выбрать государство для считывания и расшифровки «черных ящиков».
Самолет Embraer, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря под Актау в Казахстане. В месте назначения он приземлиться не смог — в тот момент над Грозным отражали атаку украинских дронов — и отправился через Каспийское море в аэропорт Актау, где столкнулся с землей. На борту были 67 человек, погибли 38.
После крушения источники западных изданий (в том числе Euronews и Reuters) заявили, что причиной крушения стала российская система ПВО. В Пентагоне подтвердили, что «США увидели первичные признаки», указывающие на причастность работы российского ПВО к крушению. Официальные выводы расследования, ведущегося в Казахстане, пока не опубликованы.
Президент РФ Владимир Путин несколько раз созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В стенограмме Кремля говорилось, что Путин принес Алиеву извинения в связи с «трагическим инцидентом». В расшифровке азербайджанской стороны сообщалось, что самолет в воздушном пространстве России «подвергся физическому и техническому воздействию извне». После этого Алиев в интервью азербайджанскому телевидению заявил, что Россия должна признать вину, наказать виновных и выплатить компенсации, а также что российские власти пытались «замять вопрос» по поводу причин крушения.
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