Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил 27 декабря, что США увидели первичные признаки, указывающие на то, что самолет Azerbaijan Airlines, потерпевший крушение в Казахстане, был сбит российскими силами ПВО. Слова Кирби приводит журналист Business Insider Джейк Эпштейн.

Кирби подчеркнул, что расследование причин авиакатастрофы продолжается. По его словам, администрация президента США предложила свою помощь.

Как отмечает российское агентство РИА Новости, Кирби отказался ответить на прямой вопрос, какие «первичные признаки» указывают на то, что самолет могли сбить силы ПВО России.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку — Грозный, разбился в Казахстане 25 декабря. На его борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Погибли 38 человек.

Авиакомпания Azerbaijan Airlines и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявили 27 декабря, что самолет подвергся «внешнему воздействию». По словам министра, тип использованного оружия установит следствие. По данным СМИ, это российская система ПВО «Панцирь-С».

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