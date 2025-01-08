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Azerbaijan Airlines приостановила полеты из Баку в Казань

Источник: AZAL

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостановила на неопределенный срок рейсы по маршруту Баку — Казань и в обратном направлении. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика. 

Такое решение в авиакомпании объяснили регулярным закрытием воздушного пространства над Казанью из-за атак беспилотников. 

Утром 25 декабря самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился вблизи Актау. Погибли 38 человек.

28 декабря президент РФ Владимир Путин созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и принес извинения за «трагический инцидент, который произошел в воздушном пространстве России». Алиев заявил, что Россия «должна признать свою вину» в крушении самолета, виновные должны быть наказаны и привлечены к уголовной ответственности. По информации Euronews и Reuters, которые ссылались на источники в правительстве Азербайджана, причиной крушения самолета стала российская система ПВО.

Вскоре после крушения самолета несколько зарубежных авиакомпаний начали отменять рейсы в Россию. В частности, Azerbaijan Airlines приостановила полеты сразу в десять городов России — в Грозный, Махачкалу, Сочи, Минеральные Воды, Владикавказ, Нижний Новгород, Самару, Саратов, Уфу и Волгоград. Национальный авиаперевозчик Израиля El Al приостановил рейсы из Тель-Авива в Москву до конца марта 2025 года. Авиакомпания FlyDubai отменила рейсы из Дубая в Сочи и Минеральные Воды, а казахстанская Qazaq Air остановила  полеты по маршруту Астана — Екатеринбург.

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