Лукашенко помиловал еще 20 политзаключенных

Александр Лукашенко помиловал еще 20 человек, осужденных в Беларуси за «преступления экстремистской направленности». Об этом сообщается на его сайте.

«Из помилованных 11 — женщины, 14 имеют хронические заболевания, у 10 осужденных есть дети, одна женщина имеет 4 детей», — говорится в сообщении.

В пресс-служба Лукашенко утверждают, что «все они ходатайствовали о помиловании, раскаялись в содеянном».

Имена помилованных политзаключенных не называются.

С лета 2024 года в Беларуси уже в седьмой раз освобождают политзаключенных. 16 августа Лукашенко подписал указ о помиловании 30 человек, 4 сентября — еще 30 человек, 16 сентября — еще 37 человек, 7 ноября — еще 31 человека, 20 ноября — еще 32 человек, 9 декабря — еще 29 человек. Издание Zerkalo отмечает, что в Беларуси продолжаются суды по политически мотивированным статьям, людей продолжают отправлять в колонии и тюрьмы.

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