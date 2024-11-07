Лукашенко помиловал еще 31 осужденного по политическим статьям в Беларуси. Их имена снова не называются

Александр Лукашенко принял решение о помиловании 31 человека, осужденного по статьям «экстремистской направленности». Об этом сообщило государственное белорусское агентство «Белта».

Помилованы две женщины и 29 мужчин. «17 имеют хронические заболевания, трое являются инвалидами, дети есть у 27 осужденных, из них 7 — многодетные», — говорится в сообщении.

Имена помилованных политзаключенных не называются. «Белта» отмечает, что они освобождены от наказания «без снятия судимости», а МВД «обеспечит контроль за их правопослушным поведением».

За последние месяцы в Беларуси уже несколько раз освобождали политзаключенных. Так, 16 августа Лукашенко подписал указ о помиловании 30 человек, 4 сентября — еще 30 человек, 16 сентября — еще 37 человек. Во всех случаях пресс-служба Лукашенко не называла имена освобожденных. Позже их имена выясняли независимые издания и правозащитники.

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