Запрет на разговоры, полная изоляция, постановка на учет как «склонного к нападению», регулярные отправки в ШИЗО Бывший заключенный рассказал об условиях содержания Виктора Бабарико в колонии. С ноября 2023 года его никто не видел

Виктор Бабарико в день вынесения приговора, 6 июля 2021 года Рамиль Насибулин / БелТА / AP / Scanpix / LETA

Бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который планировал баллотироваться в президенты в 2020 году и считался основным соперником Александра Лукашенко, в июле 2021-го получил 14 лет колонии усиленного режима по обвинению во взятках и отмывании денег. Наряду с Марией Колесниковой Бабарико считается одним из главных политических заключенных Беларуси. Телеканал «Белсат» анонимно поговорил с бывшим заключенным, который сидел в одной колонии с Бабарико, об условиях его содержания. Подтверждений слов собеседника из других источников «Белсат» не приводит — однако во многих деталях и датах его заявления совпадают с рассказом другого бывшего заключенного, который в феврале опубликовало «Настоящее время».

Бабарико, рассказал источник «Белсата», после вынесения приговора отправили отбывать срок в колонию в Новополоцке в Витебской области. С самого начала его старались максимально оградить от других заключенных.

Первоначально Бабарико работал истопником в пекарне, затем — укладчиком хлебобулочных изделий. Количество видеокамер в пекарне, по словам источника «Белсата», к приезду Бабарико увеличили с пяти до 12. Другим заключенным беседовать с ним запрещали: «Дошло до того, что в ШИЗО за разговор с Бабарико „закатали“ даже его бригадира, который по сути, был обязан общаться с ним по работе».

Было видно, что оперативники и другие силовики не могли влиять на его жизнь. Все распоряжения явно шли не по линии начальника колонии, а поступали сверху. Виктор Бабарико также чувствовал, что он им нужен, и мог позволить вести себя соответствующе — не прогибался.

В дальнейшем Бабарико перевели на другое место работы — на производство угля. Как рассказал собеседник «Белсата», это «одна из самых плохих и грязных работ на зоне». Если раньше зимой уголь не делали, а зеков перебрасывали на другие работы, то после прихода туда Бабарико производство оставили — а сетчатый забор, отделяющий территорию, заменили на цельнометаллический.

Первый раз Бабарико отправили в штрафной изолятор накануне запланированного свидания с дочерью — собеседник «Белсата» сообщил, что глава колонии лично приехал на работу в свой выходной, чтобы зафиксировать якобы имевшее место «нарушение распорядка» со стороны Бабарико, которое стало поводом, чтобы отправить его в ШИЗО.

В феврале 2023 года отношение к Бабарико «резко изменилось, как будто была дана команда сверху по максимуму ужесточить режим содержания», рассказал собеседник «Белсата». К политику перестали пускать адвоката, а также поставили на учет как «склонного к нападению на администрацию и захвату заложников». Его регулярно стали отправлять в ШИЗО.

В какой-то момент его попытались заставить убирать туалеты. Если отказываешься — это жесткое неповиновение режиму. И это основание, чтобы тебя закрыли в ШИЗО или в . Если соглашаешься — дают бумагу о переводе тебя в низкий статус. Естественно, мыть туалеты Виктор Бабарико отказался, и его заперли в ПКТ, а потом в ШИЗО. То есть вообще всего лишили.

В апреле 2023 года Бабарико избили (собеседник «Белсата» не уточнил, кто и при каких обстоятельствах), после чего из колонии его увезли в больницу, там он находился в хирургическом отделении в состоянии средней тяжести. Какое-то время он провел в тюремной больнице при СИЗО-1 в Минске, после чего его вернули в колонию. Источник «Белсата» заявил, что весну и лето 2023 года он провел в колонии в ПКТ в полной изоляции. В последний раз его видели в коридоре ПКТ в ноябре 2023 года.

«В начале 2024 года до меня дошла не стопроцентная информация, что в колонии Виктора Бабарико нет. Якобы приехали люди в масках, без опознавательных знаков, погрузили его и увезли. Причем когда увозили, я собирался выходить из столовой, но всем запретили. Мы стояли и не понимали, что происходит. В каком направлении его увезли, вернули ли, где он, никто не знает», — рассказал источник «Белсата». По его словам, раньше на каждой двери в ШИЗО висела карточка с фамилией заключенного, и можно было узнать, кто где сидит, однако с недавних пор эти карточки стали вешать тыльной стороной.

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