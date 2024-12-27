ФСБ обвинила американца Джина Спектора в том, что он собирал данные для создания «системы генетического скрининга» россиян. Ему дали 15 лет по делу о шпионаже

ФСБ заявила, что гражданин США Джин (Евгений) Спектор, осужденный на 15 лет колонии по делу о шпионаже, собирал в интересах Пентагона информацию для создания « » россиян.

«Американец, действуя в интересах Пентагона и аффилированной с ним коммерческой организации, осуществил сбор и передачу иностранной стороне различных сведений по биотехнологической и биомедицинской тематикам, в том числе составляющих государственную тайну, для последующего создания США системы высокоскоростного генетического скрининга населения России», — цитирует заявление ведомства «Интерфакс».

Ранее о фабуле дела Спектора не сообщалось. Суд проходил в закрытом режиме.

Спектор — уроженец России, бывший председатель совета директоров группы «Медполимерпром». Он был задержан в феврале 2020 года по делу о посредничестве при даче взятки Анастасии Алексеевой — бывшей помощнице бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича. В сентябре 2022-го Спектору назначили по этому делу три с половиной года колонии и штраф в размере 14 миллионов рублей.

В августе 2023-го его арестовали по делу о шпионаже. 24 декабря Московский городской суд признал Спектора виновным в шпионаже (статья 276 УК). Согласно решению суда, гражданин США должен провести в колонии строгого режима 15 лет.

Газета The Wall Street Journal в серии расследований рассказывала о Департаменте контрразведывательных операций (ДКРО) ФСБ — одном из «подпольных» подразделений российской спецслужбы, которое годами следит за высокопоставленными представителями США в России и иностранными журналистами.

ДКРО, как утверждалось в публикации, руководил задержанием корреспондента WSJ , а также причастен к задержанию в России бывших морских пехотинцев и . Всех их в итоге обменяли на российских шпионов и военных.

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Корреспондент WSJ Эван Гершкович выпустил первый материал после освобождения из российской тюрьмы Он рассказал о департаменте ФСБ, который пытается «удовлетворить аппетит» Путина к поиску шпионов

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Корреспондент WSJ Эван Гершкович выпустил первый материал после освобождения из российской тюрьмы Он рассказал о департаменте ФСБ, который пытается «удовлетворить аппетит» Путина к поиску шпионов

Как писала «Медуза» в серии материалов, российские власти обеспокоены темой генетики, и могли заинтересоваться ей из-за «страшилок» и «пугалок». По словам источников «Медузы», Владимир Путин «боится генетического оружия, которое якобы могут использовать в России». В свою очередь представители Минобороны РФ за время российско-украинской войны не раз пугали россиян биологическим и даже «этническим» оружием, которое якобы разрабатывает Украина.

Кроме того, в начале 2024 года Владимир Путин объявил о необходимости нового нацпроекта, направленного на «сбережение здоровья» граждан и борьбу со старением. Возможным лоббистом проекта собеседники «Медузы» называли Михаила Ковальчука — главу института Курчатова и брата Юрия Ковальчука, ближайшего друга Путина. Михаил Ковальчук, по словам наших собеседников, «бредит вечной жизнью и „геномом русского“».

В рамках нацпроекта упоминалась так называемая биопечать — трехмерная печать с использованием живых клеток, позволяющая создавать человеческие органы. За развитие этого направления в России отвечает связанная с Ковальчуком госкорпорация «Росатом». Ранее этим занималась лаборатория 3D Bioprinting Solutions, созданная владельцем крупнейшей клинико-диагностической компании «Инвитро» Александром Островским.

После начала войны Островский продал большую часть своего бизнеса и переехал в Европу. Источники «Медузы» называли причинами такого решения «давление сверху» и опасения бизнесмена, что «его распнут, как врага народа, на Красной площади за сбор биоматериала».