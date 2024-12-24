Мосгорсуд дал 15 лет гражданину США Джину Спектору по обвинению в шпионаже. Ранее его судили по делу о взятках помощнице Дворковича

Московский городской суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима бывшего председателя совета директоров группы «Медполимерпром», уроженца России, гражданина США Джина (Евгения) Спектора. Его признали виновным по обвинению в шпионаже, сообщает «Интерфакс» 24 декабря.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме из-за того, что в деле есть секретные материалы. Суд огласил только вводную и резолютивную части приговора. О фабуле дела ранее не сообщалось.

Суд оставил в силе штраф в размере 14 миллионов рублей, ранее назначенный Спектору по другому делу, пишет ТАСС, ссылаясь на текст приговора.

Мосгорсуд вынес наказание по совокупности с предыдущим приговором, по которому Спектора осудили по делу о посредничестве при даче взятки Анастасии Алексеевой — бывшей помощнице бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича. В сентябре 2022 года Спектору назначили по этому делу три с половиной года колонии. В августе 2023-го его арестовали по делу о шпионаже.

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