В Москве по обвинению в шпионаже арестовали гражданина США, осужденного по делу о взятках экс-помощнице Дворковича

Лефортовский районный суд Москвы арестовал по делу о шпионаже (статья 276 УК РФ) уроженца России, гражданина США Джина (Евгения) Спектора. Как отмечает ТАСС, речь идет об американце, который был фигурантом дела о взятках экс-помощнице бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой.

Подробности дела о шпионаже неизвестны.

В июне 2021 года Останкинский суд Москвы назначил Спектору четыре года колонии строгого режима, признав виновным в посредничестве при даче взятки в особо крупном размере (часть 1 статьи 291.1 УК РФ). Однако по итогам рассмотрения приговора в апелляционной и кассационной инстанциях его дело направили на новое рассмотрение. В сентябре 2022 года Спектора приговорили к трем с половиной годам колонии. В апреле 2023 года Мосгорсуд оставил наказание, назначенное американцу, без изменений, сообщает «Интерфакс».

В апреле 2023 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Анастасию Алексееву — бывшую помощницу вице-премьера Аркадия Дворковича, затем работавшую в аппарате Антона Силуанова — к 12 годам лишения свободы по делу о получении взяток. Ее признали виновной в получении взяток в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК) на общую сумму 5,8 миллиона рублей. Бывшей чиновнице назначили штраф 75 миллионов рублей.

Второму обвиняемому по делу — гендиректору группы компаний «Медполимерпром» Дмитрию Борисову — назначили семь лет лишения свободы условно по обвинению в даче взятки.

По версии обвинения, Алексеева получила взятки в виде поездок в другие страны. В 2017 году Борисов оплатил Алексеевой отдых на Кипре стоимостью более одного миллиона рублей. За это, как считает обвинение, чиновница помогла ГК «Медполимерпром» занять монопольное положение на рынке одноразовых медицинских изделий из пластика. Посредников в даче взятки следствие считало Джина Спектора.

Спектор родился и вырос в Ленинграде, но позже переехал в США и получил там гражданство. Он был председателем совета директоров ГК «Медполимерпром».

В 2017 году «Медуза» выпустила расследование о том, как «Медполимерпром» стала монополистом на рынке поставок изделий из пластика для медицинских организаций. Год спустя правительство лишило ее этого статуса.