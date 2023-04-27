Бывшей помощнице Аркадия Дворковича дали 12 лет колонии. Ее признали виновной в получении взяток путевками в Таиланд, Доминикану и на Кипр

Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Анастасию Алексееву — бывшую помощницу вице-премьера Аркадия Дворковича, затем работавшую в аппарате Антона Силуанова — к 12 годам лишения свободы по делу о получении взяток, сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Алексееву признали виновной в получении взяток в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК) на общую сумму порядка 5,8 миллиона рублей. Бывшей чиновнице назначили штраф 75 миллионов рублей, запретили занимать государственные и муниципальные должности в течение 15 лет и лишили ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Алексеева не признала вину.

Второму обвиняемому по делу — гендиректору группы компаний «Медполимерпром» Дмитрию Борисову — назначили семь лет лишения свободы условно с испытательным сроком на шесть лет, а также штраф почти 70 миллионов рублей. Его признали виновным в даче особо крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК). Борисов признал вину.

По версии обвинения, Алексеева получила взятки в виде поездок в другие страны. В 2016 году, как заявили РАПСИ в Генпрокуратуре РФ, Алексеева получила от гендиректора ООО «Промомед Рус» Максима Якушкина путевки в Таиланд и Доминиканскую Республику стоимостью более двух миллионов рублей каждая. За это она помогла упросить регистрацию операций с лекарственными препаратами «Редуксин».

В 2017 году уже Борисов оплатил Алексеевой отдых в Кипре стоимостью более одного миллиона рублей. За это, как считает обвинение, чиновница помогла ГК «Медполимерпром» занять монопольное положение на рынке одноразовых медицинских изделий из пластика.

По этому делу в 2021 году также осудили бывшего председателя совета директоров ГК «Медполимерпром», гражданина США Джина (Евгения) Спектора. Его признали виновным в посредничестве при даче взятки Алексеевой. По решению суда он приговорен к трем с половиной годам колонии строгого режима.

Уголовное преследование в отношении Максима Якушкина прекращено, поскольку он сам сообщил правоохранительным органам о факте дачи взятки, сообщили в Генпрокуратуре.

Анастасия Алексеева работала помощницей вице-премьера РФ Аркадия Дворковича. После того, как Дворкович не попал в новый состав правительства в мае 2018 года, Алексеева перешла на работу в аппарат Антона Силуанова, занимавшего в тот момент пост первого вице-премьера и министра финансов. В ноябре 2018 года, как утверждал РБК, Анастасию Алексееву уволили из правительства после того, как переданная ею переписка оказалась «в одной из центральных газет». В феврале 2020 года Алексееву арестовали.

Группа компаний «Медполимерпром», созданная в 2016 году, стала монополистом на рынке поставок изделий из пластика для медицинских организаций, сообщала «Медуза» в расследовании 2017 года. Спустя год, в декабре 2018 года, правительство лишило компанию этого статуса.