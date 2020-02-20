Бывшую сотрудницу правительства, работавшую у Дворковича и Силуанова, обвинили во взятке на 4 миллиона рублей

Обновление: Суд арестовал Алексееву и Спектора на срок до 19 апреля.

Анастасию Алексееву — бывшую помощницу вице-премьера Аркадия Дворковича, затем работавшую в аппарате Антона Силуанова — обвинили в получении взятки на четыре миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.

По версии следствия, в 2015-2016 годах Алексеева, будучи помощницей Дворковича, получила взятку «за действия в пользу взяткодателя». Взятка представляла собой путевки в Таиланд и в Доминикану, каждая из которых стоила два миллиона рублей.

Алексеева задержана, свою вину она не признала.

Кроме Алексеевой, в деле фигурируют еще три человека: некие Якушкин и Белоножка (им вменяют дачу взятки и посредничество во взяточничестве), а также гражданин США Джин Мирон Спектор (ему вменяют посредничество во взяточничестве). Спектор, также известный под именем Евгений, ранее возглавлял совет директоров компании «Медполимерпром» (в 2017 году «Медуза» выпустила расследование о том, как эта компания стала монополистом на рынке поставок изделий из пластика для медицинских организаций; год спустя правительство лишило ее этого статуса).

Анастасия Алексеева была помощницей вице-премьера РФ Аркадия Дворковича. После того, как в мае 2018 года было сформировано новое правительство, в которое не вошел Дворкович, Алексеева продолжила работу в аппарате Антона Силуанова, занимавшего в тот момент пост первого вице-премьера и министра финансов.

Контакты Алексеевой указаны в списке телефонов руководителей правительства и его аппарата среди телефонов сотрудников секретариата бывшего первого вице-премьера Силуанова («Медуза» ознакомилась с копией документа, актуальной на конец 2018 года).

В ноябре 2018 года стало известно, что некую чиновницу аппарата правительства уволили за передачу внутренней служебной переписки в СМИ. Источники РБК утверждали, что речь шла про Анастасию Алексееву.