Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия не может своими силами вернуть Крым и Донбасс. Об этом он сказал в интервью французской газете Le Parisien, опубликованном 17 декабря.

Издание спросило у Зеленского, на какие компромиссы он готов пойти, чтобы завершить войну. «[Готовы] отдать Крым или Донбасс, хотя бы временно?» — спросила журналистка газеты.

Зеленский ответил:

Мы не можем отдать наши территории. Конституция Украины запрещает нам это делать. Де-факто эти территории сейчас контролируют россияне. У нас нет сил, чтобы вернуть их. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров.

Также у Зеленского спросили, готов ли он сесть за один стол переговоров с Владимиром Путиным. «Важно не то, кто сидит напротив. Важно, в каком состоянии вы находитесь, когда ведете переговоры. Я не думаю, что мы находимся в слабой позиции, но и в сильной мы тоже не находимся. Будем ли мы в НАТО? Мы не знаем. Будем ли мы частью Европейского союза? Да, в будущем, но когда?»

Сесть за стол переговоров с Путиным в таких условиях означало бы дать ему право решать все в нашей части света. Сначала нам нужно разработать модель, план действий или мирный план — называйте как хотите. Тогда мы сможем представить его Путину или, в более широком смысле, россиянам.

Зеленский подчеркнул, что ни один мировой лидер «не имеет права вести переговоры с Путиным без Украины». «Мы никому не делегировали этот мандат. Мы — жертвы», — заявил Зеленский.

Власти Украины, по данным источников WSJ, в декабре начали переговоры о прекращении российско-украинской войны с командой избранного президента США Дональда Трампа, который неоднократно говорил, что готов быстро завершить этот конфликт. Зеленский 7 декабря встретился с Трампом в Париже, встречу организовал президент Франции Эммануэль Макрон. После переговоров в Париже Трамп призвал стороны прекратить огонь и начать переговоры. В Кремле ответили, что Россия открыта к переговорам, но для начала переговоров власти Украины должны отменить запрет на контакты с российским руководством. Власти Украины неоднократно заявляли, что Россия к переговорам не готова.

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