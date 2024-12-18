Суд отправил мать чеченских оппозиционеров Зарему Мусаеву в СИЗО по новому делу о дезорганизации работы колонии. Она и так отбывает срок

Висаитовский районный суд Грозного отправил в СИЗО мать чеченских оппозиционеров Янгулбаевых Зарему Мусаеву по обвинению в дезорганизации работы колонии (часть 2 статьи 321 УК), сообщает «Команда против пыток».

О новом деле, возбужденном против Мусаевой, стало известно в середине ноября. По версии следствия, По версии следствия, Мусаева ударила сотрудника ФСИН, который сопровождал ее в поездках в больницу, и сорвала с него погон.

«Зарема и так отбывает наказание в виде лишения свободы и не может скрыться от суда и следствия, угрожать свидетелям или иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу, у нее отсутствуют документы и любые ресурсы для этого», — говорит адвокат Александр Савин.

Глава «Команды против пыток» Сергей Бабинец предполагает, что преследование Мусаевой напрямую связано с деятельностью ее сыновей. «27 октября один из сыновей Заремы написал пост с критикой Рамзана Кадырова в своем телеграм-канале. Через пару дней к Зареме пришли следователи с новым уголовным делом. Ранее мы обращали внимание на то, что отношение к Зареме, а также условия ее содержания, менялись в худшую сторону в зависимости от активности ее сыновей в интернете», — говорит он.

Зарему Мусаеву, мать чеченских оппозиционеров Абубакара, Ибрагима и Байсангура Янгулбаевых и жену бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева, задержали в январе 2022 года. Чеченские силовики похитили Мусаеву в Нижнем Новгороде и увезли в Чечню, не дав ей взять с собой теплую одежду и лекарства. Ее обвинили в применении насилия к представителю власти и в июле 2023 года приговорили к пяти с половиной годам колонии.

Мусаеву вначале отправили в колонию общего режима, но затем Верховный суд Чечни сократил срок на полгода и назначил колонию-поселение. У Мусаевой инсулинозависимый диабет второго типа, который требует лечения в стационаре. В заключении у нее резко ухудшилось здоровье, она почти не могла передвигаться из-за боли в спине. В сентябре 2024 года адвокат говорил, что состояние ее здоровья «близко к критическому». Защита ходатайствовала об освобождении Мусаевой по состоянию здоровья, но суд в этом отказал. Срок ее наказания по первому делу должен закончиться в марте 2025 года.

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