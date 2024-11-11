В отношении Заремы Мусаевой возбуждено новое уголовное дело, сообщает «Команда против пыток» со ссылкой на адвоката Александра Савина.

Дело завели по статье о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (часть 2 статьи 321 УК РФ). Она предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Подробности дела неизвестны. Адвокат узнал о нем от представителя Следственного комитета.

О том, что на Мусаеву могут завести новое дело, правозащитники сообщали в конце октября. Тогда к ней в колонию-поселение приезжал следователь и опрашивал ее о некоем «нападении» на сотрудника колонии. «Зарема не знает, о чем может идти речь, поскольку никакого нападения она не совершала», — сообщала «Команда против пыток».

Зарема Мусаева — мать оппозиционеров Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых, которые критикуют главу Чечни Рамзана Кадырова, и жена судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева. В январе 2022 года чеченские силовики похитили Мусаеву и увезли в Чечню, где ее поместили в СИЗО. Летом 2023 года ее приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и применении насилия к силовику при этапировании (часть 3 статьи 159 УК и часть 2 статьи 318 УК). На апелляции Верховный суд Чечни заменил это наказание на пять лет в колонии-поселении. Сыновья Мусаевой связывали ее уголовное преследование с их оппозиционной деятельностью.

Мусаева и ее адвокаты неоднократно сообщали о ее проблемах со здоровьем. У нее инсулинозависимый диабет второго типа. Срок заключения Мусаевой заканчивается в марте 2025 года.

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