Следователь опросил Зарему Мусаеву о «нападении» на сотрудника колонии. Правозащитники считают, что на нее могут завести новое дело

Следователь приезжал в колонию-поселение к осужденной матери чеченских оппозиционеров Зареме Мусаевой и опрашивал о «нападении» на сотрудника ФСИН. Об этом сообщает «Команда против пыток» со ссылкой на саму Мусаеву.

Следователь посетил колонию-поселение в Аргуне 29 октября. По словам Мусаевой, вопросы следователя касались нападения на сотрудника ФСИН, который сопровождал Мусаеву в поездках в больницу.

«Зарема не знает, о чем может идти речь, поскольку никакого нападения она не совершала», — говорится в публикации.

В «Команде против пыток» считают, что в отношении Мусаевой могут возбудить новое уголовное дело.

Зарема Мусаева — мать оппозиционеров Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых, которые критикуют главу Чечни Рамзана Кадырова. В январе 2022 года чеченские силовики похитили Мусаеву и увезли в Чечню, где ее поместили в СИЗО. Летом 2023 года ее приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и применении насилия к силовику при этапировании (часть 3 статьи 159 УК и часть 2 статьи 318 УК). Сыновья Мусаевой связывали ее уголовное преследование с их оппозиционной деятельностью. На апелляции Верховный суд Чечни заменил это наказание на пять лет в колонии-поселении.

Мусаева и ее адвокаты неоднократно сообщали о ее проблемах со здоровьем. У нее инсулинозависимый диабет второго типа. Срок заключения Мусаевой заканчивается в марте 2025 года. Защита несколько раз подавала ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО), но оно было отклонено.

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