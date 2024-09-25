Адвокат Заремы Мусаевой заявил, что состояние ее здоровья «близко к критическому»

Состояние здоровья матери чеченских оппозиционных активистов Заремы Мусаевой, отбывающей заключение в колонии-поселении Аргуна, ухудшилось, сообщает «Комитет против пыток» со ссылкой на адвоката Александра Савина.

У Мусаевой, напомнил адвокат, инсулинозависимый диабет второго типа. «Известно, что ее показатели уровня сахара в крови достигли 30, что приближается к критической отметке. Зареме постоянно увеличивают дозу инсулина, однако это не помогает», — цитирует «Комитет против пыток» слова адвоката в своем телеграм-канале.

Врачи в колонии, подчеркнул он, делают все возможное, а медсанчасть УФСИН Чечни направила запрос в республиканскую больницу о плановой госпитализации, но ответа оттуда пока так и не поступило. «Сейчас Зарема ограничила себя в пище, чтобы не допустить дальнейшего повышения уровня сахара и ждет госпитализации», — сообщил адвокат.

Срок заключения Заремы Мусаевой заканчивается в марте 2025 года. Защита несколько раз подавала ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО), но оно было отклонено. Отказ в УДО обжалован в Верховном суде Чечни, однако 24 сентября заседание по этому вопросу было перенесено на месяц — поскольку о нем не известили потерпевшего — полицейского, на которого якобы напала Мусаева, пишет «Команда против пыток».

Зарема Мусаева — мать правозащитника Абубакара Янгулбаева и предполагаемого сооснователя оппозиционного чеченского движения «Адат» Ибрагима Янгулбаева. В январе 2022-го чеченские силовики похитили Мусаеву и увезли в Чечню, где ее поместили в СИЗО, а летом 2023 года приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и применении насилия к силовику при этапировании (часть 3 статьи 159 УК и часть 2 статьи 318 УК). На апелляции Верховный суд Чечни заменил это наказание на пять лет в колонии-поселении. Позже срок сократили на три месяца.

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