Кассационный суд сократил на три месяца срок Зареме Мусаевой, которую посадили на пять лет
Пятый кассационный суд Пятигорска смягчил приговор матери чеченских оппозиционных активистов Зареме Мусаевой, сообщает корреспондент Sotavision из зала суда.
Срок Мусаевой было сокращен на три месяца — с пяти лет до четырех лет и девяти месяцев в колонии-поселении.
Суд первой инстанции в Чечне летом 2023 года назначил Мусаевой пять с половиной лет колонии общего режима по делу о мошенничестве и применении насилия к силовику при этапировании (часть 3 статьи 159 УК и часть 2 статьи 318 УК). На апелляции Верховный суд Чечни заменил это наказание на пять лет в колонии-поселении.
В декабре 2023 года Шалинский городской суд в Чечне отказал Зареме Мусаевой в УДО. Основанием для этого стала позиция прокуратуры, отмечавшей, что Мусаева не изъявляла желания получить профессию в колонии, не вступала в кружки, а также не признала вину.