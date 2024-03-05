Кассационный суд сократил на три месяца срок Зареме Мусаевой, которую посадили на пять лет

Пятый кассационный суд Пятигорска смягчил приговор матери чеченских оппозиционных активистов , сообщает корреспондент Sotavision из зала суда.

Срок Мусаевой было сокращен на три месяца — с пяти лет до четырех лет и девяти месяцев в колонии-поселении.

Суд первой инстанции в Чечне летом 2023 года назначил Мусаевой пять с половиной лет колонии общего режима по делу о мошенничестве и применении насилия к силовику при этапировании (часть 3 статьи 159 УК и часть 2 статьи 318 УК). На апелляции Верховный суд Чечни заменил это наказание на пять лет в колонии-поселении.

В декабре 2023 года Шалинский городской суд в Чечне отказал Зареме Мусаевой в УДО. Основанием для этого стала позиция прокуратуры, отмечавшей, что Мусаева не изъявляла желания получить профессию в колонии, не вступала в кружки, а также не признала вину.

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