Верховный суд Чечни сократил на полгода срок лишения свободы, назначенный Зареме Мусаевой — матери правозащитника Абубакара Янгулбаева и предполагаемого сооснователя оппозиционного чеченского движения «Адат» Ибрагима Янгулбаева. Об этом сообщает ТАСС.

Мусаева в июле 2023 года была приговорена к пяти с половиной годам колонии по обвинениям в мошенничестве и применении насилия к сотруднику полиции.

Как сообщает «Комитет против пыток», о смягчении приговора просил прокурор — из-за состояния здоровья осужденной.

Зарема Мусаева — супруга бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. В январе 2022 года чеченские силовики похитили Мусаеву в Нижнем Новгороде и увезли в Чечню. Сначала ее отправили в спецприемник, а потом в СИЗО — по делу о применении насилия к представителю власти. По версии следствия, она напала на участкового, который составлял на нее административный протокол. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, она якобы «чуть не лишила [сотрудника полиции] глаза».

После похищения Мусаевой Янгулбаевы покинули Россию. У Мусаевой, по информации близких, за полтора года в СИЗО ухудшилось зрение, кроме того, она почти не может передвигаться из-за боли в спине.

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