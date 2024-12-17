Бывший информатор ФБР Смирнов признал: он солгал, что украинцы заплатили Джо и Хантеру Байденам по пять миллионов долларов

Бывший информатор ФБР, 44-летний Александр Смирнов, заявил в рамках сделки с прокуратурой, что выдумал историю о том, что президент США Джо Байден и его сын Хантер получили по пять миллионов долларов от украинской энергетической компании Burisma. Об этом, как сообщает BBC News, стало известно на судебном заседании в Лос-Анджелесе 16 декабря.

Смирнов также признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов с дохода в размере более двух миллионов долларов. Смирнов и его адвокаты отказались от комментариев после слушаний в суде, пишет The Guardian.

Суд вынесет решение по делу Смирнова в январе 2025 года. Прокуроры и защита согласились с тем, что он получит от четырех до шести лет лишения свободы и выплатит более 675 тысяч долларов, говорится в соглашении о признании вины. Как отмечает BBC News, по ранее выдвинутым обвинениям Смирнову грозило 35 лет лишения свободы и штраф в размере одного миллиона долларов.

О том, что Смирнов заключил соглашение со следствием, федеральный суд в Калифорнии объявил 12 декабря, сообщала газета The New York Times.

Гражданин США и Израиля Александр Смирнов более десяти лет работал информатором ФБР. В июне 2020 года он заявил, что Джо Байден и его сын Хантер получили по пять миллионов долларов от украинской компании Burisma за покровительство. ФБР расследовало эти заявления и пришло к выводу, что Смирнов выдумал эту историю, после чего рекомендовало не предпринимать никаких юридических действий против Байденов. Завления Смирнова стали основой для расследования конгресса об импичменте Джо Байдена.

Александра Смирнова задержали в феврале 2024 года в аэропорту Лас-Вегаса, когда он вернулся в США. Специальный прокурор США Дэвид Вайс обвинил Смирнова в даче ложных показаний. Прокурор заявил, что Смирнов сделал заявления о Джо Байдене из-за личной неприязни и того, что политик выдвигался в президенты. Во время расследования Смирнов заявил, что получал информацию о Хантере Байдене от российской разведки.

В США Хантера Байдена признали виновным по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и незаконной покупке оружия. Незадолго до вынесения приговора, в начале декабря 2024 года, президент США Джо Байден помиловал своего сына.

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