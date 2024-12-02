Президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера Байдена за те преступления, которые он «совершил или мог совершить» в период с 1 января 2014 года по 1 декабря 2024 года, говорится в заявлении Белого дома.

Помилование распространяется на все преступления — включая те, за которые Хантер Байден был признан виновным.

Преследование сына Байден назвал судебной ошибкой. Он отметил, что предъявленные его сыну обвинения в покупке оружия, как правило, не считаются тяжкими, а просрочка уплаты налогов не наказывается уголовным делом, но «очевидно, что с Хантером обошлись по-другому».

«Ни один разумный человек, который рассматривает факты дела Хантера, не может прийти к иному выводу, кроме того, что Хантер был выбран только потому, что он мой сын, — и это неправильно. <…> Пытаясь сломать Хантера, они пытались сломать меня, — и нет никаких оснований полагать, что это остановится», — говорится в заявлении. «Я надеюсь, американцы поймут, почему отец и президент пришел к такому решению», — добавил Байден.

Сам Хантер Байден заявил, что «признал и взял на себя ответственность за свои ошибки в самые темные дни зависимости». По его словам, эти ошибки были использованы для того, чтобы «публично унизить и опозорить» его и его семью во имя политики.

«Я никогда не буду воспринимать милосердие, которое мне было даровано сегодня, как должное, и посвящу жизнь, которую я заново построил, помощи тем, кто все еще болен и страдает», — заявил Хантер.

Избранный президент США Дональд Трамп назвал помилование Хантера Байдена злоупотреблением и ошибкой системы правосудия.

Расследование в отношении Хантера Байдена началось в 2018 году, когда стало известно, что он приобрел пистолет в период употребления наркотиков. Его обвиняли в том, что при покупке пистолета он солгал, что не употребляет наркотики, а также, что он владел огнестрельным оружием в период употребления наркотиков. Затем Хантеру также были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и подаче поддельной налоговой декларации.

Летом 2023 года Хантер Байден заключил сделку с Минюстом США, в рамках которой он должен был признать себя виновным в налоговых правонарушениях, а взамен с него должны были снять обвинения в незаконном хранении оружия, однако сделку не одобрил суд.

В июне 2024 года присяжные признали Хантера Байдена виновным по делу о незаконной покупке оружия. В сентябре 2024 года Хантер Байден признал себя виновным в налоговых преступлениях. Вынесение приговора по этому делу было назначено на 16 декабря. По делу о покупке оружия приговор должен был быть вынесен в течение 120 дней после вердикта присяжных. Ему грозило до 25 лет.

В июне Джо Байден в интервью ABC News заявил, что исключает помилование своего сына Хантера и примет любой вердикт суда. О том, что Байден не помилует своего сына, также неоднократно говорила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопросы журналистов.

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