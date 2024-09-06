Сын президента США Хантер Байден признал вину в уклонении от уплаты налогов

Сын 46-го президента США Джо Байдена, 54-летний Хантер Байден, признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов и подаче поддельной налоговой декларации, сообщает NBC News.

Выступая на судебном заседании в Лос-Анджелесе 5 сентября, Байден-младший признал вину по всем девяти пунктам обвинения в деле о неуплате налогов. Это произошло незадолго до начала отбора присяжных. Суд назначил вынесение приговора на 16 декабря.

Адвокат Байдена Эббе Лоуэлл заявил, что своим решением «Хантер поставил свою семью на первое место». Адвокат отметил, что признание вины позволило Байдену избежать «показательного» судебного процесса.

Хантер Байден не стал общаться с журналистами, но выпустил заявление, в котором обвинил прокуроров в том, что они «нацелены не на правосудие, а на то, чтобы унизить мое человеческое достоинство за действия во время наркотической зависимости». «Я не собираюсь подвергать свою семью еще большей боли, еще большему вторжению в частную жизнь и ненужной неловкости», — сказал он.

Министерство юстиции США сообщило в пресс-релизе, что «Хантеру Байдену грозит максимальное наказание в виде 17 лет лишения свободы».

Прокуратура предъявила обвинения Хантеру Байдену в декабре 2023 года. В обвинительном заключении сказано, что он не уплатил по меньшей мере 1,4 миллиона долларов налогов, начисленных в 2016-2019 годах, а также подал ложные декларации, уклоняясь от уплаты налогов за 2018 год. В обвинительном заключении говорится, что деньги были потрачены «на наркотики, эскорт и подружек, роскошные отели и аренду недвижимости, экзотические автомобили, одежду и другие предметы личного характера, в общем, на все, кроме налогов».

Байден говорил, что это произошло в период, когда он боролся с наркотической зависимостью. Позже он уплатил налоги.

Федеральное жюри присяжных 11 июня 2024 года признало Хантера Байдена виновным по делу о незаконном приобретении и владении оружием в период, когда он употреблял наркотики. Байдену-младшему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере до 750 тысяч долларов. Суд намерен вынести приговор в течение 120 дней после вердикта присяжных, то есть до того, как Джо Байден покинет пост президента в январе 2025 года.

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