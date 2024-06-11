Присяжные в США признали сына президента Джо Байдена виновным по делу о незаконном владении оружием

Присяжные в США признали сына президента страны Джо Байдена Хантера виновным по всем трем пунктам обвинения по делу о незаконном владении оружием, сообщает CNN.

Два пункта обвинения связаны с тем, что в 2018 году сын президента США при покупке пистолета солгал о том, что не употребляет наркотики. В третьем пункте утверждается, что Хантер Байден владел огнестрельным оружием в период употребления наркотиков.

Телеканал отмечает, что это решение стало первым случаем, когда близкий родственник действующего президента был осужден федеральным судом за уголовное преступление.

Хантеру может грозить до 25 лет тюремного заключения и штраф в размере до 750 тысяч долларов, однако CNN называет максимальный срок маловероятным. Дата вынесения приговора еще не назначена.

Расследование в отношении Хантера Байдена началось в 2018 году, когда стало известно, что он приобрел пистолет в период употребления наркотиков. Летом 2023 года сын президента заключил сделку с Минюстом США, в рамках которой он должен был признать себя виновным в двух налоговых правонарушениях, совершенных в 2017-2018 годах. Взамен с Хантера должны были снять обвинения в незаконном хранении оружия, однако сделку не одобрил суд. В сентябре Хантеру предъявили обвинение.

В начале июня 2024 года президент США Джо Байден подтвердил в разговоре с телеканалом ABC, что примет любой вердикт присяжных, а также исключил возможность помилования сына.