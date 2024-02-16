Бывшего информатора ФБР Александра Смирнова, заявлявшего, что Джо Байден и его сын Хантер получали взятки, обвинили в даче ложных показаний

Специальный прокурор США Дэвид Вайс официально обвинил в даче ложных показаний и фабрикации записей бывшего информатора ФБР Александра Смирнова, утверждавшего, что украинская энергокомпания Burisma заплатила по пять миллионов долларов Джо Байдену и его сыну Хантеру, сообщает офис спецпрокурора.

Согласно пресс-релизу, Смирнов в ходе следствия по делу Хантера Байдена в 2020 году заявил, что члены руководства украинской компании Burisma во время встреч в 2015 и 2016 годах говорили ему, что наняли сына Байдена, чтобы с помощью его отца защищать компанию от разнообразных юридических проблем (Джо Байден в те годы занимал пост вице-президента США). Позднее представители компании, как утверждал Смирнов, заплатили Джо и Хантеру Байденам за их помощь.

В офисе специального прокурора отметили, что Смирнов действительно встречался с представителями Burisma, однако это происходило в 2017 году, то есть когда Джо Байден уже не был вице-президентом. В заявлении прокурора также говорится, что Смирнов обвинил Байдена во взяточничестве из-за личной неприязни и из-за выдвижения политика на пост президента.

Смирнова задержали 15 февраля в аэропорту Лас-Вегаса после возвращения в США из-за границы.

В заявлении спецпрокурора говорится, что по предъявленному обвинению бывшему информатору ФБР грозит до 25 лет лишения свободы.

В сентябре 2023 года бывший спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти объявил, что комитеты палаты представителей начинают расследование, которое может запустить процесс импичмента президента США Джо Байдена. По версии республиканцев, Байден, занимая пост вице-президента в 2009-2017 годах, получал прибыль от зарубежных коммерческих проектов своего сына Хантера. AFP пишет, что показания Александра Смирнова играли важную роль в расследовании.

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