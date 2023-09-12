Спикер палаты представителей инициировал расследование об импичменте Джо Байдена

Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти объявил, что комитеты палаты представителей начинают расследование, которое может запустить процесс импичмента президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Associated Press.

Маккарти заявил, что расследование палаты в отношении семьи Байдена, проведенное в последние месяцы, выявило «культуру коррупции», которая требует более глубокого изучения. «Это обвинения в злоупотреблении властью, обструкции и коррупции», — сказал Маккарти.

Поручение возглавить расследование дано судебному комитету, комитету по надзору и подотчетности и комитету по путям и средствам. Как отмечает AP, эти комитеты уже несколько месяцев вместе работают над различными расследованиями, связанными с семьей Джо Байдена, но пока не подтвердили причастность президента США к ним.

Белый дом назвал заявление Кевина Маккартни «экстремальной политикой в худшем ее проявлении». «Республиканцы в палате представителей проводят расследование в отношении президента уже девять месяцев, и они не нашли никаких доказательств правонарушений. Об этом заявили сами члены Республиканской партии», — заявил пресс-секретарь Белого дома Иэн Сэмс.

Республиканцы, которые сейчас практически полностью контролируют палату представителей, обвиняют Джо Байдена в том, что он, занимая пост вице-президента в 2009-2017 годах, получал прибыль от зарубежных коммерческих проектов своего сына Хантера Байдена. Республиканцы не представили никаких доказательств. Джо Байден высмеивал заявления республиканцев.

Представители Республиканской партии обвиняют сына президента США в различных проступках: от потребления наркотиков до участия в коррупционных схемах и торговле влиянием своего отца. Республиканцы считают, что администрация Джо Байдена слишком мягко относится к обвинениям в адрес сына президента.

Палата представителей в 2019 и 2021 годах (на тот момент ее контролировали демократы) дважды объявляла импичмент 45-му президенту США Дональду Трампу, но его оба раза оправдывали в Сенате.