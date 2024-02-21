Бывший информатор ФБР по делу сына Байдена заявил, что получал информацию от российской разведки. Ранее его обвинили в даче ложных показаний

Бывший информатор ФБР Александр Смирнов, обвиненный в даче ложных показаний по делу сына президента США Хантера Байдена, заявил, что получал информацию о нем от российской разведки, пишет The New York Times со ссылкой на материалы суда по делу Смирнова, опубликованные прокуратурой.

Как говорится в документе, Смирнов после своего задержания на прошлой неделе заявил, что он имел «давние и обширные» контакты с представителями российской разведки. По его словам, связанные с российскими разведчиками лица были причастны к распространению информации о Хантере Байдене.

Смирнов утверждает, что встречался с представителями российской разведки три месяца назад. С 2022 года бывший информатор ФБР живет в Лас-Вегасе.

Прокуроры не уточняют, какую информацию Смирнов получил от российской разведки и отмечают, что его слова ничем не подтверждены. Они характеризуют Смирнова как «серийного лжеца, неспособного рассказать правду даже о самых элементарных деталях своей жизни». Также прокуроры заявили, что Смирнов «активно распространяет новую ложь, которая может повлиять на выборы в США».

Смирнов был информатором ФБР по делу, возбужденному против Хантера Байдена, которого подозревали в получении взятки от руководства украинской энергокомпании Burisma. В рамках расследования этого дела Смирнов заявил, что встречался с руководством Burisma в 2015–2016 годах, и узнал, что они наняли сына Байдена, чтобы с помощью его отца защищать компанию от разнообразных юридических проблем. Кроме того, как утверждал Смирнов, компания заплатила Джо Байдену и его сыну по пять миллионов долларов.

После возбуждения дела против Хантера Байдена республиканцы в палате представителей США объявили о начале расследования, призванного доказать, что Джо Байден был вовлечен в работу своего сына и получал средства из зарубежных источников, на основании чего ему можно было бы объявить импичмент.

15 февраля 2024 года Смирнова задержали в аэропорту Лас-Вегаса после возвращения в США. Специальный прокурор США Дэвид Вайс заявил, что Смирнов встречался с представителями Burisma в 2017 году, а не в 2015–2016, и официально обвинил его в даче ложных показаний. В заявлении прокурора говорится, что Смирнов обвинил Джо Байдена из-за личной неприязни и выдвижения политика на пост президента.

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