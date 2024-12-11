Бывшего директора национализированного Челябинского комбината приговорили условно по делу о распространении порнографии с несовершеннолетними

Калининский суд Челябинска приговорил к четырем годам условного срока бывшего директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме, пишет издание 74.ru.

72-летнего Ходоровского задержали в июне 2024 года. Следственный комитет сообщал, что против бизнесмена возбуждены уголовные дела в связи с «преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних». Подробностей следствие не приводило.

Согласно сайту суда, Ходоровского обвиняли по об изготовлении и распространении порнографии с несовершеннолетними. По данным 74.ru, предпринимателю вменяли развратные действия группой лиц (часть 4 статьи 135 УК) и получение сексуальных услуг несовершеннолетнего (статья 240.1 УК). Источники Ura.ru сообщали, что гендиректор ЧМЭК за деньги занимался сексом с детьми 14-15 лет.

Издание 74.ru утверждает, что Ходоровский полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Сначала бизнесмен находился в СИЗО, но в ноябре его перевели под домашний арест.

Ходоровский работал на Челябинском электрометаллургическом комбинате с 1991 года. Должность генерального директора он занял в 2001 году, а до этого он был помощником гендиректора, а затем коммерческим директором. Предприятия группы ЧЭМК — крупнейшие в стране производители ферросплавов, используемых при изготовлении стали для военной техники, авиационных двигателей и боеприпасов.

В феврале 2024 года Генпрокуратура потребовала изъять в пользу государства акции трех заводов ЧЭМК из-за противоправного «завладения» ими в 1990-е годы. Ведомство утверждало, что акции попали к владельцам заводов незаконно из-за того, что в начале 1990-х областные комитеты и фонды имущества, утверждая приватизацию заводов, распределили 100% акций, «которые им не принадлежали». В конце февраля суд удовлетворил это требование, по сути национализировав заводы.

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