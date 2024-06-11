В Челябинске задержали гендиректора комбината, активы которого национализировали три месяца назад. Его подозревают в развратных действиях

В Челябинске задержали генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского, сообщают РБК и Ura.ru со ссылками на источник.

Задержание обоим изданиям подтвердили в управлении Следственного комитета по региону. В сообщении СК говорится, что в отношении директора (его имя не называется) «и иных лиц» возбуждены уголовные дела в связи с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Подробности ведомство не приводит. Мера пресечения задержанному директору еще не выбрана, этот вопрос, как заявили в СК, «решается».

По данным Ura.ru, Ходоровского задержали в его коттедже и возбудили против него дело по 135 статье УК о развратных действиях. Источники издания утверждают, что Ходоровского «подозревают в сексе с несовершеннолетними». «Предварительно, он вступал в интимную связь с детьми 14–15 лет за деньги. На него дал показания сутенер, задержанный ранее», — заявил источник.

Также Ura.ru пишет, что в списке доказательств вины Ходоровского есть видеозапись с его действиями в отношении детей. Доступа к видео у издания нет.

72-летний Ходоровский работает на Челябинском электрометаллургическом комбинате с 1991 года. Должность генерального директора он занимает с 2001 года, а до этого он был вначале помощником гендиректора, а затем коммерческим директором.

Предприятия группы ЧЭМК — крупнейшие в стране производители ферросплавов, используемых при изготовлении стали для военной техники, авиационных двигателей и боеприпасов.

В феврале 2024 года Генпрокуратура потребовала изъять в пользу государства акции трех заводов ЧЭМК из-за противоправного «завладения» ими в 1990-е годы. Ведомство утверждало, что акции попали к владельцам заводов незаконно из-за того, что в начале 1990-х областные комитеты и фонды имущества, утверждая приватизацию заводов, распределили 100% акций, «которые им не принадлежали». В конце февраля суд удовлетворил это требование, по сути национализировав заводы.

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О национализации в России

Путин: национализации не будет. Генпрокуратура: а мы уже вернули государству заводы. Путин: что-то в этом есть… «Медуза» рассказывает, как власти отбирают бизнес у россиян (в том числе приватизированный 30 лет назад)