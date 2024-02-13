Генпрокуратура потребовала национализировать три металлургических завода. Их якобы незаконно приватизировали в 1990-е

Генеральная прокуратура РФ подала иск в Арбитражный суд Свердловской области об изъятии акций трех промышленных предприятий Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) из-за противоправного «завладения» ими в 1990-е годы, пишет «Коммерсант».

Требования прокуратуры об изъятии акций (а по сути это означает национализацию) касаются Серовского завода ферросплавов, Челябинского электрометаллургического комбината и Кузнецкого завода ферросплавов. Они принадлежат компании «Эталон» Юрия и Людмилы Антиповых.

Претензии прокуратуры заключаются в том, что с 1993 по 1999 годы областные комитеты и фонды имущества «явно действовали с превышением полномочий», утверждая приватизацию заводов, и распределили 100% акций, «которые им не принадлежали», а следовательно, активы попали к Антиповым незаконно.

Кроме того, как утверждает Генпрокуратура в иске, продукция заводов, предназначенная для производства вооружений и боеприпасов, вывозится в США, Францию и Великобританию по заниженной стоимости и «в ущерб национальным интересам». Один из владельцев, Юрий Антипов, в феврале 2023 года оформил активы заводов на компанию «Эталон», и они попали «под контроль резидентов недружественных государств» — в частности, канадско-швейцарской RFA International, которая выступает трейдером ЧЭМК, говорится в иске прокуратуры.

В ЧЭМК заявили, что подобная схема приватизации использовалась «абсолютно во всех регионах России», но «ошибки» выявлены только в нескольких предприятиях. Также владельцы заводов утверждают, что предприятия не входят в военно-промышленный комплекс — они заявляют, что продукция поставляется металлургическим предприятиям, а те отправляют сталь оборонным заводам.

«Коммерсант» отмечает, что именно нарушения при приватизации послужили основанием для удовлетворения аналогичных исков Генпрокуратуры, касающихся двух других предприятий — «Волжский оргсинтез» и «Метафракс Кемикалс».

В рамках дела суд арестовал акции, а также движимое и недвижимое имущество трех заводов группы ЧЭМК. Решение по иску еще не принято.

Предприятия группы ЧЭМК в Генпрокуратуре назвали крупнейшими в стране производителями ферросплавов, используемых при изготовлении стали для военной техники, авиационных двигателей и боеприпасов. На сайте комбината говорится, что его ферросплавная и электродная продукция поставляется крупнейшим металлургическим компаниям по всему миру.

В апреле 2023 года Путин подписал указ, позволяющий переводить во «временное управление» активы иностранных компаний в России — то есть по сути, национализировать их. По этой схеме, в частности, был национализирован бизнес датской пивоваренной компании Carlsberg и французского производителя молочной продукции Danone.

В декабре 2023 года Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества компании «Рольф» — крупнейшего российского автодилера, основатель которого, бизнесмен Сергей Петров, имеет гражданство России.

как в россии национализируют иностранные компании

Путин: национализации не будет. Генпрокуратура: а мы уже вернули государству заводы. Путин: что-то в этом есть… «Медуза» рассказывает, как власти отбирают бизнес у россиян (в том числе приватизированный 30 лет назад)

как в россии национализируют иностранные компании

Путин: национализации не будет. Генпрокуратура: а мы уже вернули государству заводы. Путин: что-то в этом есть… «Медуза» рассказывает, как власти отбирают бизнес у россиян (в том числе приватизированный 30 лет назад)