Страны Балтии решили ввести санкции против причастных к разгону акций оппозиции в Грузии

Латвия, Литва и Эстония введут национальные санкции в отношении причастных к разгону акций оппозиции, начавшихся в Грузии после решения властей страны приостановить переговоры о вступлении в ЕС.

«Противникам демократии и нарушителям прав человека не место в наших странах», — написал в соцсети X министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, добавив, что страны Балтии совместно приняли решение о введении санкций.

Массовые акции протеста начались в Грузии после того, как 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что страна отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. Демонстранты несколько дней подряд собираются около здания парламента в центре Тбилиси, а также проводят акции протеста в других городах страны. Полиция разгоняет акции протеста водометами и применяет слезоточивый газ, задержаны несколько десятков человек.

Протестующих поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили. 30 ноября она объявила, что остается «единственным независимым, легитимным институтом» в стране и не уйдет со своей должности, несмотря на истечение срока полномочий.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, в свою очередь, назвал протесты «нападением на конституционный строй страны» и обвинил в их организации европейских политиков и «пятую колонну».

1 декабря на фоне протестов власти США объявили, что приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией на фоне отказа правящей партии «Грузинская мечта» от переговоров по евроинтеграции.

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