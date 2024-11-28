Власти Грузии заявили об отказе от переговоров по вступлению в ЕС до конца 2028 года

Грузия отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, его слова приводит телеканал «Рустави 2».

«Мы приняли решение не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с Евросоюзом до конца 2028 года», — сказал он.

По словам премьера, Грузия также отказывается от любых бюджетных грантов со стороны ЕС. Он отметил, что конец 2028 года — это то время, когда Грузия будет должным образом подготовлена с экономической точки зрения к началу переговоров о вступлении в ЕС в 2030 году.

Кобахидзе также заявил, что отношения Грузии и ЕС являются двусторонними и могут быть только двусторонними.

«Мы гордая и уважающая себя нация с долгой историей, поэтому для нас категорически неприемлемо рассматривать интеграцию в ЕС как милость, которую ЕС должен оказать нам», — заявил премьер.

В июле 2024 года сообщалось, что Евросоюз приостановил процесс присоединения Грузии к блоку. О решении было объявлено вскоре после принятия в Грузии закона об «иностранных агентах», который критики сравнивают с аналогичным российским законом. Закон был принят по инициативе правящей партии «Грузинская мечта».

Парламентские выборы в Грузии состоялись 26 октября. ЦИК Грузии утвердил их результаты — правящая «Грузинская мечта» получила 89 депутатских мандатов, четыре оппозиционные партии суммарно — 61 мандат («Коалиция за перемены» — 19, «Единое национальное движение» — 16, «Сильная Грузия» — 14, «За Грузию» — 12). Оппозиция назвала результаты выборов сфальсифицированными и решила отказаться от депутатских мандатов.

В Европарламенте одобрили резолюцию, в которой говорится, что выборы в Грузии 26 октября не были свободными и справедливыми и стали очередным проявлением продолжающегося демократического отката страны, ответственность за который несет правящая партия «Грузинская мечта». Депутаты призвали провести в течение года новые выборы в условиях независимой избирательной администрации и под тщательным международным надзором.