Главу ЦИК Грузии облили черной краской во время утверждения результатов парламентских выборов. Оппозиция считает их сфальсифицированными

Главу ЦИК Грузии Георгия Каландаришвили облили черной краской в начале заседания, на котором официально утверждались итоги парламентских выборов, сообщает «Новости Грузия».

Инцидент произошел когда Георгий Каландаришвили объявил, что правящая партия «Грузинская мечта» набрала 53,93% голосов. Краску на него выплеснул представитель ЦИК от оппозиционного «Единого национального движения» Давид Киртадзе.

«Вы не слышите грузинский народ, не слышите протестующих студентов. Вы отобрали будущее Грузии, наше будущее, и толкаете нашу страну в сторону России. Я даже не могу назвать тебя председателем, ты „точка ру“. Ты черное пятно», — заявил Киртадзе.

После этого в зале завязалась потасовка, заседание пришлось прервать.

Через некоторое время заседание было продолжено, и ЦИК официально утвердил итоги выборов. Правящая «Грузинская мечта» получила 89 депутатских мандатов, четыре оппозиционные партии суммарно — 61 мандат («Коалиция за перемены» — 19, «Единое национальное движение» — 16, «Сильная Грузия» — 14, «За Грузию» — 12).

Парламентские выборы в Грузии состоялись 26 октября. Оппозиция назвала их результаты фальсифицированными и пообещала отказаться от депутатских мандатов. Сторонники оппозиции проводят в Тбилиси акции протеста, одна из них продолжалась во время заседания ЦИК.

Международные наблюдатели указали, что голосование проходило с нарушениями, однако в целом не стали ставить под сомнение результаты выборов.

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